All Around Work premia il design

Martedì 19 ottobre, alle 14.30, presso ADI Design Museum (Milano) saranno consegnati i premi All Around Work per il design. L’evento sarà l’occasione per una riflessione sull’attualità delle metodologie di progetto degli spazi per il lavoro. La prima edizione di All Around Work si è svolta dal 6 all’8 ottobre dello scorso anno, nell’innovativo spazio Megawatt Court, una delle location del distretto Around Richard. La tre giorni, organizzata da Event Factory, divisione del Gruppo BolognaFiere, ha visto la partecipazione di più di 3.000 visitatori tra studi di architettura e di progettazione, aziende di arredamento, general contractor, system integrator, studi di ingegneria e giornalisti provenienti da tutta Italia e la presenza di oltre 70 espositori. Oltre cinquanta relatori si sono alternati nel ricco palinsesto di incontri che hanno animato la manifestazione e creato momenti di discussione e condivisione di temi legati alla trasformazione degli spazi e delle modalità di lavoro. Durante la manifestazione è stato lanciato il concorso di Industrial Design promosso da All Around Work e patrocinato da ADI, Associazione Italiana per il Disegno Industriale. Il concorso è dedicato a progettisti, designer, architetti, ingegneri iscritti all’albo di riferimento, sia italiani che stranieri e studenti degli ultimi due anni di corso delle facoltà di Architettura, Ingegneria o scuole di design. La giuria del concorso si è riunita il giorno 20 settembre 2021, e dopo aver esaminato i 12 progetti presentati nella categoria Professionisti e i 36 presentati nella categoria Studenti, ha deciso all’unanimità di non assegnare alcun premio bensì di individuare menzioni speciali. Il montepremi è stato così suddiviso in 5 ex-aequo da 2.000 euro ciascuno. Una menzione è stata attribuita nella categoria professionisti e altre quattro sono andate ad altrettante proposte nella categoria Studenti, evidenziando l'impegno per il numero e la qualità, anche nelle rappresentazioni grafiche, delle partecipazioni al concorso. La consegna dei premi avverrà alle 14.30, di martedì 19 ottobre, presso l’ADI Design Museum di Milano, in Piazza del Compasso d’Oro. Per l’occasione Paolo Caputo (Caputo Partnership International), Cristiana Cutrona (Revalue), Michele Falcone (FEMB), Aldo Bottini (BMS Progetti), Luciano Galimberti (Presidente ADI) e Marco Predari (Presidente di Universal Selecta e ideatore di All Around Work), moderati da Donatella Bollani, rifletteranno sull’attualità degli strumenti di progetto per gli spazi del lavoro.

