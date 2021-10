24H Moped Maraton

Torma la corsa più folle dell’anno; motorini scatenati in fuoristrada per 24 ore di fila. La 24H MOPED MARATHON è una manifestazioni che si svolgerà su di un percorso di varia natura, percorribile anche con i mezzi più standard.

Torma la corsa più folle dell’anno; motorini scatenati in fuoristrada per 24 ore di fila. Durante l’inverno 24H Motoped ha pensato che poteva essere l’anno giusto per mettere in piedi un vero e proprio Campionato di Gare di lunga durata “MARATHON” per i nostri MOPED. Purtroppo la pandemia non ha permesso di realizzare quanto già programmato ma il progetto è stato solo riposto nel cassetto e si punta di realizzarlo già a partire da gennaio 2022. Il Gruppo di amici appassionati, ha quindi deciso che non si poteva chiudere il 2021 senza almeno organizzare la “GARA dell’ANNO”. Dopo il successo ottenuto con l’organizzazione della 24HMoped 2020, circa 60.000 visualizzazioni attraverso i nostri canali Social-Web, un coro di appassionati si è rivolto a noi chiedendoci di organizzare almeno la 24H, una gara dalle “caratteristiche estreme” di durata, alla quale sottoporre Uomini e Mezzi “Moped” in una sfida che ha dell’ impossibile. La 24H MOPED MARATHON è una manifestazioni che si svolgerà su di un percorso di varia natura, percorribile anche con i mezzi più standard. Trattasi di prove di velocità in circuito chiuso, fuori strada, con ostacoli naturali e/o artificiali. Ogni TEAM sarà composto da un minimo di 3 Piloti ed un massimo di 6 Piloti. L’iscrizione è sempre valida unicamente come TEAM, quindi i Piloti possono essere sostituiti o cambiati sino all’ultimo momento. C’è stata qualche rimostranza, dove è stato detto che la 24H è una gara di 24 ore che devono essere tutte di file, senza soste. Si, non a torto, si sarebbe voluto fare una 24 ore non stop, purtroppo non è stato possibile farlo per cause di forza maggiore, quindi, dato che 24H Moped non sono abituati a mollare quando si presenta una difficoltà, hanno cercato, insieme ai molti interlocutori, la soluzione più idonea per poter comunque mettere in campo “LA GARA DELL’ANNO”. L’ intento è sempre e comunque quello di raggruppare il numero maggiore di appassionati e di vivere insieme 3 giorni di pura passione, quindi quando è possibile si corre, poi si mettono i FERRI al Parco Chiuso e si passa una serata insieme sotto al tendone, dove sono certo che ci si divertirà alla grande e anche qui non mancheranno le sfide.

Tutte le Info e per seguire la gara in Streaming: https://www.24hmoped.it/#Live A proposito www.aMotoMio.it sarà in gara e vi racconterà poi com’è andata.

