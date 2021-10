"Vanno chiamati per nome: fascisti"

PD Inveruno-Arconate: "Crediamo che l’azione più efficace per contrastare il fascismo sia non lasciare quei cittadini che ieri mettevano in atto il loro diritto di manifestare, senza risposta ai loro problemi".

Condanniamo fermamente l’assalto alla sede CGIL avvenuto a Roma, guidato da personaggi politici ormai ben noti, a cui la destra da anni strizza l’occhio senza il coraggio di chiamarli col proprio nome: fascisti.

L’antifascismo è e sarà sempre un valore in cui ci riconosciamo, e l’attacco da parte di Forza Nuova a un’istituzione che ha il dovere di tutelare i lavoratori e il lavoro è per noi un gesto eloquente, che le persone che ieri manifestavano non devono scambiare per vicinanza.

Inoltre, crediamo che l’azione più efficace per contrastare il fascismo sia non lasciare quei cittadini che ieri mettevano in atto il loro diritto di manifestare, senza risposta ai loro problemi. Auspichiamo quindi che i vaccini siano sempre più accessibili, a tutte le fasce della popolazione, e che lo Stato metta in atto una campagna di ascolto e rassicuri chiunque oggi abbia ancora dei dubbi. Che dia risposte per il lavoro e per tutte le difficoltà sociali che la pandemia ha aggravato, che si impegni in particolare per quelle fasce della popolazione più vulnerabili: per le donne, per i giovani, per i migranti.

Solo così potremo veramente sconfiggere il fascismo.

Lucrezia Macchi, Segretaria Circolo Pd Inveruno-Arconate G. Marcora

