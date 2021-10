Una giostra 'made in Corbetta'

Quest'anno... potrebbe esserci un'attrazione natalizia molto suggestiva davvero speciale, perchè realizzata a Corbetta. Un grande albero natalizio in cui essere sospesi su particolari decorazioni.

L'autunno ormai è arrivato e in tanti pensano già al Natale, sperando che, finalmente, quest'anno si possa tornare a celebrarlo con i suoi riti, i suoi mercatini ed i suoi eventi in presenza. Tra le tante particolartià del periodo, soprattutto per i bambini, vi sono i parchi a tema. Ecco allora attrazzioni e strutture dedicate proprio a loro, ma realizzate e decorate per la ricorrenza.

"A luglio 2020 vi avevo presentato la prima giostra 'made in Corbetta' per Luna Park... bene ora posso annunciarvi che la nostra Commissione di vigilanza ha approvato la struttura e tutte le misure di sicurezza! - commenta Marco Ballarini, riconfermato primo cittadino di Corbetta - Ed io ho avuto anche la fortuna di provare questa spettacolare costruzione a forma di Albero di Natale che, non c'è bisogno di specificarlo, sarà protagonista di tante festività natalizie e farà sicuramente il giro di tantissime piazze d'Italia! ...chissà se a Natale ci saranno sorprese a Corbetta!!"

