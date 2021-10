"Moschea: notizie puntuali"

Comitato per Castano e questione moschea: "Abbiamo chiesto al sindaco di essere informati in maniera puntuale e che si vada a verificare quanto dichiarato a Magenta".

Tre i punti sui quali pongono l'attenzione e che, soprattutto, hanno voluto venissero messi 'nero su bianco' in occasione della conferenza dei capigruppo che loro stessi hanno chiesto di organizzare. "Perché l'ormai tanto discussa e dibattuta questione moschea è un argomento che va affrontato nella sua specificità e con le giuste e adeguate conoscenze della situazione - spiega Alberto Moiraghi, sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale con il Comitato per Castano - Più precisamente, allora, quello che abbiamo chiesto al sindaco Giuseppe Pignatiello è, in primis di essere informati tempestivamente e in maniera costante su tutto ciò che accade a riguardo; quindi, viste le dichiarazioni rilasciate da uno dei rappresentanti dell'Associazione Islamica Castanese durante il congresso de 'La Nuova Italia' a Magenta, dove, appunto, ha parlato di moschea, la seconda istanza fatta al primo cittadino è di provare a capire quali siano le reali e concrete intenzioni in merito a ciò che dovrà essere realizzato in via Friuli; e, infine, tenendo conto che determinate affermazioni creano inevitabilmente problematiche, preoccupazioni e perplessità, vorremmo renderci conto se quanto sottolineato dallo stesso presidente della realtà associativa islamica di Castano sia stato un lanciare il sasso per vedere le reazioni oppure un tassello ulteriore sulla vicenda". Tre punti, dunque, che il Comitato per Castano ritiene fondamentali e necessari per meglio approfondire e valutare la questione. "E' importante che ci sia chiarezza ovunque - conclude - Non dimentichiamoci, infatti, che le dichiarazioni fatte a Magenta non arrivano da una persona qualunque (e che, pertanto, possono non avere alcun valore), bensì sono state pronunciate da una figura che è uno dei punti di riferimento di un'associazione. Partendo pure dal concetto che ciò che dice il sindaco possa corrispondere al vero (ovvio andando, poi, da parte nostra a mettere in campo tutte le necessarie verifiche del caso), però non può e non deve venire meno la condivisione delle informazioni, affinché oltre all'Amministrazione, anche i vari gruppi consiliari abbiano un quadro preciso e puntuale dell'argomento".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro