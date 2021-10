"Permesso per servizi alla persona"

"Nessun permesso per la moschea, bensì per servizi alla persona": un concetto già più e più volte ribadito, ma che, di nuovo, il sindaco Pignatiello è tornato a sottolineare.

"Non c'è nessun permesso per la moschea, bensì è un'autorizzazione per servizi alla persona": un concetto già più e più volte ribadito, ma che, di nuovo, il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, è tornato a sottolineare, viste anche le ultime dichiarazioni fatte dal presidente dell'Associazione Islamica Castanese durante il suo intervento al congresso promosso da 'La Nuova Italia' a Magenta, in cui parlava, appunto, di moschea. "Voglio precisarlo ancora - afferma il primo cittadino - Non esiste alcuna concessione in tale senso; si tratta, invece, di un benestare per quanto riguarda i 'servizi alla persona'. Ed è a questo, pertanto, che si dovranno attenere i diretti interessati. Un luogo, insomma, aperto e libero a tutti, dove ognuno avrà modo di partecipare ai diversi momenti ed alle differenti attività. Noi stiamo provando a collaborare per mettere chinque nelle condizioni di poter vivere al meglio i propri bisogni. Da parte nostra è fondamentale, infatti, garantire la tutela, il rispetto e di diritti di ciascuno. La volontà è chiara e precisa, affinché si trovino soluzioni condivise; se così non dovesse essere, allora lavoreremo e interverremo per salvaguardare la comunità intera".

