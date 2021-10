Varchi e telecamere

Tre varchi di controllo, più altre telecamere che sono già state posizionate o che saranno messe nelle prossime settimane in vari punti di Nosate.

Tre varchi di controllo, più altre telecamere che sono già state posizionate o che saranno messe nelle prossime settimane in vari punti del paese. La sicurezza a Nosate passa anche attraverso la tecnologia e, così, ecco che sono state, appunto, installate diverse apparecchiature al fine di monitorare il territorio e prevenire possibli episodi che possono ledere la tranquillità di quanti vivono oppure hanno un’attività commerciale. Più nello specifico, come detto, il paese oggi è controllato in tutti gli ingressi e le uscite, mentre, contemporaneamente, spazio ad ulteriori telecamere che andranno a verificare diverse zone cittadine. Un progetto importante e un ulteriore tassello messo in campo per un Comune che sia sempre più sicuro, contrastando eventuali episodi di microcriminalità che possano verificarsi.

