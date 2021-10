Incidente al ponte

Una donna di 34 anni si è schiantata, questa mattina verso le 7.30, contro un muro all'altezza del ponte di Turbigo.

Una donna di 34 anni si è schiantata, questa mattina verso le 7.30, contro un muro all'altezza del ponte di Turbigo. La donna, residente in paese, stava rincasando dopo una notte di lavoro e, da quanto sembra, sarebbe stata sorpresa da un colpo di sonno improvviso. Sono intervenuti i vigili del fuoco e un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate che l'ha accompagnata, in codice giallo, all'ospedale di Gallarate. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

