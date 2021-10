Bersaglieri in prima linea

Altro importante appuntamento per i Bersaglieri di Inveruno che, dopo la trasferta a Roma per il Raduno Nazionale, eccoli nella raccolta fondi per la sclerosi multipla.

Altro importante appuntamento per i Bersaglieri della sezione di Inveruno che, dopo la trasferta di quattro giorni a Roma in occasione del Raduno Nazionale, si sono impegnati nella raccolta fondi a favore della sclerosi multipla. Due eventi molto diversi tra loro ma in cui traspare la dedizione e il profondo senso di servizio di tutti i membri della sezione. Dopo aver sfilato in festa in via dei Fori Imperiali a Roma (24-26 settembre 2021), i bersaglieri inverunesi sono stati protagonisti della vendita di mele per la campagna di AISM #ripartireinsieme. Un progetto i cui ricavati andranno a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla e per continuare a garantire le attività di AISM sul territorio. Un impegno importante e lodevole come il servizio portato avanti dai bersaglieri inverunesi presso il centro vaccinale di Abbiategrasso, che li ha visti presenza fondamentale per tutti i mesi di apertura.

