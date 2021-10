L'autunno tra sapori e gusti

Sapori d’autunno: quando il caldo estivo è ormai passato e il fresco serale è una garanzia, il ritrovarsi a casa per una cena tra amici assume nuovi sapori più pieni e corposi. Sono i sapori d’autunno...

Sapori d’autunno: quando il caldo estivo è ormai passato e il fresco serale è una garanzia, il ritrovarsi a casa per una cena tra amici assume nuovi sapori più pieni e corposi. Sono i sapori d’autunno, con cui sarà possibile creare dei menù ricchi e gustosi, con dei veri capolavori dell’enogastronomia italiana..La stagione autunnale porta con sé un cambio di guardia deciso fra i banchi del mercato, dove iniziano a comparire le prime crucifere come verza e cavolo cappuccio, ortaggi che ci accompagneranno per tutto l’inverno. È il tempo della raccolta delle olive e della fine della vendemmia, ma anche di funghi, una prelibatezza unica che ci aiuta ad affrontare i primi freddi. E poi zucca, perfetta per vellutate, zuppe e risotti, ma anche al forno o come ripieno per i tortelli. Vellutata di zucca: La vellutata è uno di quei piatti in grado di mettere tutti d’accordo, soprattutto chi non ama le diverse consistenze delle verdure nei minestroni. Liscia e setosa, è spesso addizionata con panna o formaggi cremosi, ma noi consigliamo di gustarla in purezza, cercando di ottenere la giusta densità con l’aggiunta di patate o mantenendo un’equilibrata proporzione fra verdure e brodo. Si prepara partendo da un soffritto di cipolla, si aggiunge la zucca, si copre con del brodo vegetale e poi si frulla il tutto. Tagliatelle ai funghi porcini: Pasta iconica della tradizione emiliana, le tagliatelle sono ormai da tempo diffuse in tutta la Penisola, abbinate a sughi diversi a seconda della zona. Specialità immancabile in autunno sono le tagliatelle con funghi porcini, funghi che crescono nei boschi di querce, faggi e conifere già a fine estate fino ad autunno inoltrato. Penne alla boscaiola: Altro primo piatto iconico sono le penne alla boscaiola, condite con un sugo saporito a base di funghi porcini, pancetta e pomodoro. In alternativa, si possono usare anche formati di pasta fresca, all’uovo oppure acqua e farina, come tagliatelle, fettuccine, maltagliati o strozzapreti. E poi, ovviamente, le castagne: fatte scoppiettare sul fuoco o utilizzate per realizzare torte, dolci e stuzzichierie varie.

