Lavori e skatepark

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino, tramite i canali social, ha informato i cittadini di alcuni importanti interventi che interesseranno il territorio.

L’Amministrazione comunale di Bernate Ticino, tramite i canali social, ha informato i cittadini di alcuni importanti interventi che interesseranno il territorio comunale nelle prossime settimane. In primo luogo si vede la chiusura al transito della pista ciclabile della strada comunale Bernate-Boffalora, dal 4 ottobre fino al 13 dicembre 2021, per la realizzazione della nuova staccionata. Sempre in ambito urbanistico è in calendario la messa in sicurezza di strade comunali con la riasfaltatura di alcuni tratti stradali. Le vie interessate saranno: Via Garibaldi, Via Matteotti, Via Foscolo, Vicolo San Carlo. Un ulteriore importante intervento in ambito di sicurezza si avrà con l’attivazione, sul territorio comunale, di un sistema di controllo della velocità lungo alcune vie principali del paese. Sempre nel contesto della videosorveglianza, saranno installate strumentazioni che permetteranno il controllo del fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso dell’abbandono di rifiuti. In ultimo, arriva la conferma della partecipazione dell’Amministrazione comunale al bando di Regione Lombardia 'Sport Outdoor 2021' per la realizzazione di uno skatepark.

