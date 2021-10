Studenti in centro

Il futuro del centro di Parabiago visto dagli studenti del Politecnico. L'altro giorno 48 allievi stranieri del corso di Urban design studio tenuto nell'ateneo milanese dal professor Mario Paris hanno fatto tappa nella città della calzatura.

Il futuro del centro di Parabiago visto dagli studenti del Politecnico. L'altro giorno 48 allievi stranieri del corso di Urban design studio tenuto nell'ateneo milanese dal professor Mario Paris hanno fatto tappa nella città della calzatura "Per approfondire sul campo - spiega il primo cittadino Raffaele Cucchi - i potenziali e futuri luoghi urbani partendo da un ruolo strategico della stazione ferroviaria". Gli studenti erano quasi tutti stranieri, eccettuati un paio di italiani. Il centro di Parabiago ha così potuto essere conosciuto nelle sue potenzialità presenti e future, ha spiegato il primo cittadino parabiaghese, da un 40 per cento di studenti cinesi, un trenta per cento di turchi, un paio di libici e da ragazzi provenienti da Colombia, Iran, Svezia, Germania, Serbia e Spagna. Praticamente quasi tutti i continenti. "E' stato molto interessante- sottolinea Cucchi - accompagnare gli studenti del Politecnico in un percorso per mostrare il progetto di rilancio degli spazi ex Rede, biblioteca, del centro e della stazione. Onorati anche che Parabiago sia stata scelta come esempio di città che punta al rilancio urbano dal punto di vista architettonico e dei servizi". Cucchi ha ricordato infatti che la sua amministrazione sta operando "secondo strategie che ripensano a nuovi modi di abitare che favoriscano socialità e l'accesso ai servizi, interventi che sono in perfetto allineamento con le linee guida europee e statali". E ha auspicato che vengano di nuovo momenti di confronto proficui come quello che si è appena svolto.

