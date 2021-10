Messa in sicurezza dell'edificio danneggiato

Finito il tempo della conta dei danni, comincia quello della ricostruzione. L'edificio comunale di San Giorgio che ha subito pesanti danni dal nubifragio dei giorni scorsi ha cominciato a rimettersi un vestito nuovo.

Finito il tempo della conta dei danni, comincia quello della ricostruzione. L'edificio comunale di San Giorgio che ha subito pesanti danni dal nubifragio dei giorni scorsi ha cominciato a rimettersi un vestito nuovo. "Le copiose piogge delle scorse settimane - spiega il primo cittadino Walter Cecchin in una nota - hanno causato danni per circa 20 mila Euro, sono iniziati ora i lavori di messa in sicurezza per evitare che possa riaccadere". In particolare, osserva, "I tecnici hanno convenuto che per evitare la tracimazione dell'acqua anche interna dei canali di raccolta sia necessario creare su tutto il perimetro dell'edificio 15 scarichi supplementari di troppo pieno". L'intervento di messa in sicurezza comporterà una spesa di 15 mila euro.

