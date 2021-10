Barlocco-Iura: le preferenze

Grandi numeri per il riconfermato sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco di 'Insieme per Villa) con 2017 voti. La sfidante Katia Iura si ferma a 976.

Grandi numeri per il riconfermato sindaco di Villa Cortese Alessandro Barlocco di 'Insieme per Villa). Il primo cittadino uscente, infatti, si prepara al 'bis' e lo fa con 2.017 voti totali presi (67,39%), mentre la sfidante Katia Iura (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) si ferma a 976 preferenze (32,61%). In tutto, poi, sono stati 3.060 (59,74%) i votanti, 54 le schede nulle e 13 le bianche.

