Lunedì 27 settembre 2021, nella prestigiosa Palazzina Liberty di Milano, si è conclusa la Fashion Week con la 4° Edizione del MILANO GOLDEN FASHION, evento ideato e diretto dall'artista argentina Graciela SAEZ, co-organizzato dalla stilista Fabiana ALANIZ, in collaborazione con il Municipio 4 e con la conduzione del presentatore Anthony PETH.

Il messaggio dell’evento è chiaro: riprendere il cammino adesso, risorgere subito, proprio come l’”Araba Fenice”, con determinazione e tenacia senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà.

MILANO GOLDEN FASHION organizzato da Graciela Saez, che in questa occasione ha indossato la creazione di “Le Particulier di Roberta”, ha lo scopo di creare un legame tra ciò che viene creato in Italia e le nuove espressioni di altri continenti, conferire una fusione reciproca di stili e modelli culturali con il mondo latino americano e altre culture, dare la possibilità a designer stranieri e italiani, che ambiscono posizionarsi nel mercato della moda internazionale, di presentare le loro collezioni, valorizzando i talenti emergenti. Il messaggio che traspare è il seguente: la moda è arte e bellezza perché il design di un abito è espressione di creatività e questa "arte", in ogni sua manifestazione, crea ponti tra le culture.

L’oro è il colore che identifica il MILANO GOLDEN FASHION, la cui luce brillante ha decorato ogni forma di bellezza nella storia della creatività umana.

La novità di questa edizione è stata il GOLDEN FASHION CARPET, che si è svolto per la prima volta all’ingresso della Palazzina Liberty, dove hanno sfilato gli invitati e ospiti d’onore dell’evento.

Madrina del MILANO GOLDEN FASHION, la cantante costaricana Cecilia GAYLE regina della musica latino americana. La sfilata è stata accompagnata anche dalle performance di Andres Roman, cantante di salsa cubano e Stephany Flores in arte “La Dura, cantante rap boliviana.

Ospiti d'onore dell’evento la First Lady di Turks and Caicos Islands Mrs. DELTHIA RUSSELL MISICK, accompagna dal suo manager e rappresentante del Ministero del Turismo dell’isola, Mr. DION PRATT, la famiglia ABUTALEB dall’Arabia Saudita, proprietaria della società PANTO di Treviso, che ha contribuito alla scenografia del palco scenico, la manager Alicia Becerra di BRIGHT BLACK FASHION DUBAI che sarà partner nella prossima edizione che si terrà a Dubai.

Gli Stilisti che hanno partecipato: VALENTINA HU (con le sue modelle di Face Models Mdm di Mario D’Ovidio) rappresentando la Cina; SONIA VARELLI rappresentando l’Italia; ANGELA HOWELL (imprenditrice e presidente del WORLD WOMEN TALENT SYSTEM) rappresentando la Repubblica Dominicana con i suoi abiti eco-sostenibili per l’ambiente; CONSUELO OTONI (le sue modelle hanno indossato i gioielli della bigiotteria Le Gioie di Consuelo); LISS DE VIDAL (con la collaborazione dell’associazione Ñaño Onlus di Alexandra Moreno) stilista residente in Spagna che rappresenta il Salvador; FABIANA ALANIZ rappresentando l’argentina; SARA PERNATSCH, rappresentando l’Italia, LAURA LA MARCA, rappresentando l’Italia, SALMA KHAN, rappresentando Dubai.

PREMI AWARDS, per la prima volta di tutte le edizioni del Milano Golden Fashion:

PREMIO AWARDS ALLA CARRIERA per ALESSIA LAUTONE, consegnato da Veronica Mastovick.

PREMIO AWARDS ECCELLENZA MODA per JESSICA ANTONINI consegnato da Michelle Pace.

PREMIO AWARDS ECCELLENZA WEB per EMILIA CLEMENTI consegnato da Graciela Saez.

PREMIO AWARDS ECCELLENZA GIORNALISMO per UMBERTO MORTELLITI consegnato dalla manager Simonetta Ciriaci.

PREMIO AWARDS SOLIDARIETÀ per ASSUNTA BIANCO consegnato da Francesco Rizzi.

