Merlotti eletto per il 'bis'

Buscate torna a dare fiducia al già primo cittadino Fabio Merlotti in corsa con ‘Uniamo Buscate’

Buscate torna a dare fiducia al già primo cittadino Fabio Merlotti in corsa con ‘Uniamo Buscate’. Una riconferma dell’esperienza e competenza dei candidati derivante da cinque anni densi di impegno e collaborazione. Tra gli obiettivo per il nuovo mandato c’è sicuramente la conclusione di progetti già avviati, come l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza. Oltre ai nuovi progetti tra cui spicca l’RSA, fiore all’occhiello per Buscate che offrirà servizi di qualità per gli anziani nel centro del loro paese, oltre a posti di lavoro; e vedrà una riqualificazione urbanistica del centro e una sua migliore vivibilità, aumentando l’indotto economico per gli esercizi commerciali buscatesi.

