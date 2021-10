Trofeo Bruna Forte alla Futura

La prima uscita biancorossa al PalaBorsani, prossimo campo casalingo, è assai positivo: la 13^ edizione del Trofeo Bruna Forte va alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio.

La prima uscita biancorossa al PalaBorsani, prossimo campo casalingo, è assai positivo: la 13^ edizione del Trofeo Bruna Forte va alla Futura Volley Giovani Busto Arsizio, che supera 3-1 la Lpm Bam Mondovì e convince i più di 300 spettatori a una settimana dall’inizio della stagione 2021/2022. Le 'Cocche' hanno messo le cose in chiaro sin dalle battute iniziali, staccando le avversarie con la qualità del gioco e le molteplici soluzioni offensive a disposizione di Demichelis (Brava a far veleggiare 4 sue compagne ben oltre la doppia cifra); una battuta d’arresto nel tiratissimo secondo set, deciso dalle bombe di Taborelli in favore delle monregalesi, non è bastata ad interrompere il buon lavoro imbastito soprattutto in fase difensiva, con Garzonio clamorosa mattatrice e giustamente premiata con l’MVP della gara (autrice anche di un 63% di ricezione perfetta). La quarta frazione ha anche riservato una rimonta che dice molto sull’aspetto mentale che caratterizza Lualdi e compagne: sotto di 8 punti a metà set (4-12), le biancorosse sono state in grado di superare le ospiti nel finale e di chiudere le velleità ai vantaggi. Per la squadra di coach Lucchini è ora tempo di tuffarsi nel campionato: la prima trasferta sarà già un ostacolo impegnativo (contro la Omag San Giovanni in Marignano di Serena Ortolani), ma le 'Cocche' sanno di essere pronte alla battaglia.

