Ciclabile: passo in avanti

I rappresentanti del Comitato pista Ciclabile Magenta-Corbetta (il presidente Francesco Cerati, la vice Viviana Maltagliati e il segretario Mario Garbini) hanno incontrato negli uffici comunali l'amministrazione magentina – il sindaco Chiara Calati, l'assessore Laura Cattaneo, il consigliere Massimo Peri – insieme al dirigente dell’ufficio Tecnico Comunale Luca Baccaro - per un aggiornamento sullo stato del progetto.

La buona notizia è che sono stati confermati i passaggi fondamentali:

- La procedura di esproprio sta procedendo senza difficoltà, secondo l'iter normativo previsto.

- E’ partita la fase di progettazione esecutiva che porterà alla pubblicazione della gara di appalto.

- Viene confermato l’obbiettivo del completamento della costruzione della Pista Ciclabile entro primavera 2022

Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta esprime la propria soddisfazione per i passi in avanti ottenuti dall’Amministrazione di Magenta per la realizzazione di questa opera tanto importante per le nostre due città, e chiede di continuare con il massimo impegno e determinazione per portare a compimento i passaggi restanti, altrettanto decisivi.

Il Comitato resta disponibile ad offrire il proprio supporto tecnico:

- al Comune di Magenta per suggerimenti ed ottimizzazioni del progetto esecutivo.

- al Comune di Corbetta per studiare insieme la continuità del tratto bidirezionale progettato da Magenta, dato che il tratto di competenza già realizzato è monodirezionale.

In questa fase di ripresa il Comitato evidenzia che «è fondamentale permettere la mobilità sostenibile di studenti, anziani e famiglie, e siamo fortemente motivati ad offrire questa opportunità ai cittadini di Magenta e Corbetta»

Il Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta prosegue quindi con rinnovato entusiasmo il proprio impegno e continuerà a monitorare che tutte le restanti fasi avvengano nei modi e nei tempi annunciati.

