"Bla, bla, bla... in difesa del clima"

'Fridays for Future': a Milano migliaia di giovani (e non solo) manifestano per la tutela e la salvaguardia del clima. Con loro anche Greta Thunberg e Vanessa Nakate.

Quel "bla, bla, bla...", ormai diventato il vero e proprio leitmotiv di questi ultimi giorni, che è tornato a risuonare forte e chiaro, stavolta proprio nel cuore di Milano. Assieme, poi, molti altri messaggi e slogan, gridati nelle vie e nelle piazze o scritti sui vari striscioni e manifesti. Li hanno ripetuti, fianco a fianco, i tanti giovani (e non solo), in occasione del Fridays for Future, e con loro hanno voluto far sentire la propria voce anche Greta Thunberg e Vanessa Nakate, là in prima fila ad accompagnare, appunto, i centinaia di migliaia di ragazzi arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo. Il ritrovo, alla fine, in Largo Cairoli, le prime dichiarazioni, i primi appelli e, quindi, ecco che il corteo è partito, andando a toccare alcune delle zone simbolo del capoluogo lombardo. Le voci dei singoli che si mischiavano con i cori, la musica di sottofondo e una serie di gesti simbolici che si sono susseguiti durante l'intero percorso, a ribadire che così non si può andare avanti e che servono azioni mirate e concrete per prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico. "Ciao Milano grazie per essere qui, è incredibile vedere in quanti siete - sono state le parole della giovanissima attivista svedese - I ministri della terra riuniti in città pensano di avere la soluzione per il mondo con i loro blablabla e noi siamo stanchi di questo, la speranza siamo no". "Non si può stare in silenzio — gli ha fatto eco Nakate — La crisi climatica sta distruggendo il nostro presente e il nostro futuro e i leader non stanno facendo nulla". L'una accanto all'altra, insomma, perché, come ci hanno tenuto a sottolineare, è solo stando uniti che si possono ottenere risultati importanti e fondamentali. "Ma bisogna che ognuno faccia la sua parte, oggi, domani e nella quotidianità - hanno specificato"... E attorno i numerosi striscioni a dare ancor più forza a quei concetti ben precisi. "Il clima cambia, il sistema no", "Sradichiamo il sistema", "Per il pianeta!" e molti altri ancora.

