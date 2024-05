Gli agriturismi lombardi

Per viaggiare non bisogna per forza andare lontano, basta scegliere uno degli agriturismi lombardi! Potrai scoprire o riscoprire luoghi a contatto con la natura in cui sentirti a casa.

Per viaggiare non bisogna per forza andare lontano, basta scegliere uno degli agriturismi lombardi! Potrai scoprire o riscoprire luoghi a contatto con la natura in cui sentirti a casa. Un viaggio sensoriale a km zero e gusto a mille, che ti permette di vivere una vacanza o un weekend di relax e buon cibo sui laghi, le montagne ma anche i siti di storia e cultura. Sono più di 1700 le strutture distribuite nelle 12 province della Lombardia, molte attrezzate anche come fattorie didattiche.

