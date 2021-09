Furto di bici: scoperto

L'hanno identificato gli agenti della Polizia locale di Parabiago. L'uomo aveva rubato biciclette nei pressi della stazione ferroviaria.

Le biciclette parcheggiate intorno alla stazione erano entrate nel suo mirino. Ma la 'passione' gli è costata cara. B.A.A, tunisino di 36 anni senza fissa dimora, è stato fermato da un agente in borghese del comando di Polizia Locale di Parabiago e ora sarà perseguito per il reato di furto. Tutto era partito dalla denuncia di alcuni pendolari che sono soliti servirsi della due ruote per raggiungere la stazione ferroviaria. Immediata è così scattata la disposizione di controlli in borghese che ha permesso di pervenire all'identificazione dell'autore dei furti. "Un plauso ai nostri agenti per essere intervenuti tempestivamente- ha dichiarato l'assessore alla pubblica sicurezza Barbara Benedettelli - e avere identificato il responsabile dei furti, questo modo di operare , come d'altra parte anche molte altre azioni di controllo del territorio che abbiamo intensificato, dicono quanto sia fondamentale il ruolo del nostro comando di Polizia Locale, oltre alla collaborazione con i cittadini che puntualmente ci segnalano e riportano situazioni che mettono a rischio la nostra sicurezza". Il primo cittadino Raffaele Cucchi, dal canto suo, ha definito il furto di biciclette "un oltraggio al senso civico che offende chi utilizza le due ruote come mezzo per spostarsi in città creando un danno soprattutto ai giovani studenti".

