Dopo oltre due anni dall’ultima edizione, torna il District Festival. Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 ottobre al Centro Pertini - Il Salice andrà in scena la sesta edizione della manifestazione musicale organizzata dal Salice Legnano e dal Comune di Legnano. Come per quasi tutte le edizioni passate, la manifestazione si svilupperà su tre giorni di musica e spettacoli che, in questa edizione 2021, cercheranno anche di sposare le nuove modalità di fruizione degli spettacoli dal vivo. La prima giornata di venerdì primo ottobre vedrà una line up tutta al femminile, con i concerti di Logo, Caterina Cropelli, Lahasna e Sue. Quattro diverse sfumature musicali per un filo conduttore che collegherà tutta la serata musicale. Sabato 2 ottobre invece toccherà al reggae con i concerti dei Rootical Foundation in apertura e poi quello degli Africa Unite, band storica e intramontabile del reggae italiano. Per l’ultima serata, quella di domenica 3 ottobre, per la prima volta nella storia del District Festival andranno in scena due spettacoli al posto dei consueti concerti. Il primo sarà Human Discount, spettacolo composto da tre monologhi che inviteranno a riflettere sulla condizione umana. Poi sarà il turno di Lercio.it, il noto sito satirico che porterà buonumore con un tg strampalato dalle notizie incredibili.

Per accedere all'area eventi è necessario possedere il Green Pass e l’ingresso sarà gratuito. Per il corretto rispetto di tutte le disposizioni in materia anticontagio, il numero dei posti a sedere per assistere agli spettacoli sarà limitato. La prenotazione è consigliatissima. Le prenotazioni possono essere effettuate per messaggio su Whatsapp al 331/5803880.

