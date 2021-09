Milano-Torino da Magenta

Sarà di nuovo Magenta ad ospitare la partenza della Milano-Torino. L'appuntamento, allora, è per il prossimo 6 ottobre.

Sarà di nuovo Magenta ad ospitare la partenza della Milano-Torino. L'appuntamento, allora, è per il prossimo 6 ottobre quando si accenderanno ancora i riflettori sul grande ciclismo. E per quanto riguarda, poi, le squadre partecipanti, saranno in totale 27 con 7 corridori ciascuna (più nello specifico, 15 UCI WorldTeams e 8 UCI ProTeams): AG2R Citroen Team, Astana Premier Tech, Bora - Hansgrohe, Intermarché - Wanty - Gobert Materiaux, Cofidis, Decenuninck - Quick - Step, Groupama - Fdj, Ineos Grenadiers, Israel Start - Up Nation, Jumbo - Visma, Team Qhubeka Nexthash, Movistar Team, Team Dsm, team dsm, Trek – Segafredo, UAE Team Emirates, Androni Giocattoli – Sidermec, Bardiani Csf Faizané, Caja Rural-Seguros Rga, Eolo-Kometa Cycling Team, Euskaltel – Euskadi, Gazprom-Rusvelo, Team Arkea – Samsic e Vini Zabù.

