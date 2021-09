Il PD sostiene Merlotti

"Il PD Milano Metropolitana a Buscate sostiene la ricandidatura del sindaco Fabio Merlotti". Lo afferma in una nota il responsabile Enti locali, Paolo Razzano.

"Il PD Milano Metropolitana a Buscate sostiene la ricandidatura del sindaco Fabio Merlotti. Un amministratore competente e attento ai bisogni della collettività che, in questi cinque anni, ha portato avanti progetti importanti per la città, ha lavorato per aumentare i servizi per giovani e gli anziani, e adesso si candida per proseguire il suo impegno per le cittadine e i cittadini". Lo afferma in una nota il responsabile Enti locali del Partito Democratico Milano Metropolitana, Paolo Razzano.

