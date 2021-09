Volti al voto

Dopo i candidati sindaci e alcuni punti dei programmi, ecco adesso i singoli componenti delle tre liste 'in corsa' a Dairago alle prossime elezioni comunali.

Dai candidati sindaci ai programmi; e adesso è il momento di conoscere da vicino i singoli componenti delle tre liste 'in corsa' il 3 e 4 ottobre alle prossime elezioni comunali di Dairago. Come si dice uno per uno, faccia dopo faccia ecco chi c'è in 'Civica Dairago' (del primo cittadino uscente, Paola Rolfi), 'Scelgo Dairago' (Federico Olgiati) e 'Uniamo Dairago' (Milvia Borin).

LE LISTE

CIVICA DAIRAGO

Candidato sindaco: Paola Rolfi

Candidati consiglieri: Laura Olgiati, Emanuele Brumana, Fiorenzo Clementi, Alice Agazzi, Ilaria Cervellino, Rita Marchetto, Giovanni Caccia, Anna Elisa Frattolillo, Luca Tateo, Nicolò Gatti, Giovanni Colombo, Maria Teresa Giambartolomei.



SCELGO DAIRAGO

Candidato sindaco: Federico Olgiati

Candidati consiglieri: Valeria Olgiati, Claudio Terreni, Roberta Ghislotti, Federico Dal Cin, Riccardo Fumagalli, Daniela Paganini, Francesca Grillo, Giorgio Barlocco, Eleonora Provasi, Matteo Oliva, Paolo Mocchetti, Danilo Folloni.



UNIAMO DAIRAGO

Candidato sindaco: Milvia Borin

Candidati consiglieri: Manuela Bellegotti, Calogero Celona, Antonella Benatelli, Francesca Rinni, Sergio Lascala, Ivana Introini, Alfredo Ferrara, Paolo Simeone, Alessandro Loro, Pietro Giorgi, Massimiliano Rampazzo, Stefano Callà.



