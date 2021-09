Facce... elettorali

Candidati sindaci, liste e programmi. Ma adesso conosciamo un volto dopo l'altro i componenti delle tre liste 'in corsa' alle elezioni comunali di Buscate.

Quando si dice "metterci la faccia". Perchè, dopo avere conosciuto i candidati sindaci, quindi i nomi nelle singole liste e, infine, anche alcune proposte e idee per il presente ed il futuro, è arrivato ora il momento di vederli uno ad uno i componenti dei tre schieramenti in corsa a Buscate alle prossime elezioni comunali. Da una parte, insomma, coloro che sono nella squadra di 'Uniamo Buscate' (del primo cittadino uscente Fabio Merlotti), dall'altra, invece, 'Insieme per Buscate - Il bene di tutti' guidata da Franca Colombo e, infine, 'Buscate Verdi Civici' di Gilberto Rossi.

LE LISTE

UNIAMO BUSCATE

Candidato sindaco: Fabio Merlotti

Candidati consiglieri: Luca Giuseppe Boldorini, Elena Bienati, Davide Colombo, Giuseppe Greco, Mattia Luigi Battioli, Debora Allevi, Francesca Zanzottera, Marina Pisoni, Lorenzo Massellucci, Lorena Merlotti, Anna Maria Lena.







INSIEME PER BUSCATE - IL BENE DI TUTTI

Candidato sindaco: Franca Colombo

Candidati consiglieri: Fabio Battioli, Daniela Borghi, Coletta Crespi, Lucia Dumi, Camilla Fusé, Rosaria Gala, Sergio Gambero, Sara Morea, Lorenzo Colombo, Valeriano Ottolini, Alessandro Sarcone, Alessandro Valenti.





BUSCATE VERDI CIVICI

Candidato sindaco: Gilberto Rossi

Candidati consiglieri: Guglielmo Gaviani, Elisabetta Calloni, Osvaldo Salerio, Francesco Fortinguerra, Pietro Spreafico, Agostino Parini, Giuliano Biscossi, Francesco Tusino, Salvatore Sciacca, Francesco Gentili.



