Il Municipio a sostegno del campanile. La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, per i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico il cui importo ammonta a circa 53 mila euro, potrà, infatti, avvalersi di un contributo del Comune.

Il Municipio a sostegno del campanile. La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, per i lavori di manutenzione dell'impianto elettrico il cui importo ammonta a circa 53 mila euro, potrà, infatti, avvalersi di un contributo del Comune che appoggerà l'intervento per circa 5 mila. Non è invece stata ritenuta accoglibile la richiesta di finanziamento fatta pervenire dall'altra Parrocchia cittadina, quella di Cristo Re situata nella frazione di Rogorotto. E questo perché, si legge nel contenuto della delibera, "Gli interventi per i quali è stato richiesto il contributo, diversamente da quanto prescritto dalle norme che si riferiscono espressamente alle "opere da effettuare", sono già stati effettuati".

