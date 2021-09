Nuovi libri a Nerviano

Largo alla lettura. Come elemento di evasione, ma anche di formazione culturale. Il Comune di Nerviano, al popolo degli amanti dei libri, ha ora un ausilio in più da offrire per assecondare la loro passione.

Largo alla lettura. Come elemento di evasione, ma anche di formazione culturale. Il Comune di Nerviano, al popolo degli amanti dei libri, ha ora un ausilio in più da offrire per assecondare la loro passione. Dal Ministero della Cultura, infatti, è arrivata una somma di 9204 euro "Da utilizzare - spiega il sindaco Massimo Cozzi - per l'acquisto di libri da effettuarsi per almeno il 70 per cento della somma presso almeno tre diverse librerie presenti sul territorio della provincia". Già lo scorso anno, in paese, giunsero contributi a sostegno dell'attività della biblioteca. "Come sindaco - dice Cozzi - esprimo grande soddisfazione in merito, visto che tanti soldi andranno ad aumentare il già ampio ventaglio culturale che la biblioteca offre ai nervianesi" .

