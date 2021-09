Vandalismi in piazza: identificati gli autori

Un altro atto vandalico a distanza di pochi giorni. E, anche stavolta, i suoi autori non sono andati lontano. Il comando di Polizia Locale di Nerviano ha identificato, grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza posizionati nella zona.

Un altro atto vandalico a distanza di pochi giorni. E, anche stavolta, i suoi autori non sono andati lontano. Il comando di Polizia Locale di Nerviano ha identificato, grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza posizionati nella zona, coloro che, il mattino del 2 agosto scorso intorno alle cinque hanno messo una bicicletta sopra il monumento dei caduti di piazza della Vittoria. Un gesto che, al di dà del vandalismo in sé, costituisce anche uno sfregio a un robusto pezzo di memoria storica nervianese. Gli autori sono stati identificati in due ragazzi minorenni che, spiega il sindaco Massimo Cozzi in una nota, "Facevano parte di un gruppo composto da una decina di coetanei, estranei ai fatti, che avevano trascorso la notte tra domenica 1 agosto e lunedì 2 agosto girovagando per le strade del centro cittadino". I due sono stati sanzionati in base alla vigente normativa. Cozzi, dal canto suo, ha voluto ringraziare gli agenti di Polizia Locale "Per il grande lavoro fatto in queste settimane per risalire ai responsabili di questo vergognoso gesto che ha offeso in modo indelebile la storia e la memoria di chi ha dato la propria vita per la nostra libertà". Definendo gesti come questo "Stupidi e vergognosi", il primo cittadino ha una volta di più invitato i nervianesi che fossero testimoni di atti di vandalismo a segnalarli prontamente alle Forze dell'ordine.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro