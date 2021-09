Tromba e organo in alta quota

Il Festival 'Musica in Quota' propone un eccezionale appuntamento autunnale: il 10 ottobre ai 1.700 metri della Piana di Vigezzo live del grande trombettista Fabrizio Bosso feat. Alberto Gurrisi all'organo Hammond. Si tratta di un evento straordinario nell'incantevole scenario della valle dei pittori, nell'alto Piemonte, con un concerto di altissimo livello artistico.

