Cura e attenzione: 'Puliamo il Mondo'

'Puliamo il Mondo’ è l’edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo e in Italia promossa da Legambiente. Rispettare e tenere pulito il proprio paese, salvaguardarne il territorio in tutte le sue componenti, evitare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, sono tutti comportamenti che denotano un alto senso civico, un profondo sentimento d’appartenenza alla propria realtà territoriale ed alla propria comunità, la volontà di partecipare attivamente ad un programma comune di tutela e salvaguardia di un bene che è patrimonio di tutti noi. Mantenere un paese pulito, oltre che dall’Amministrazione comunale, discende anche dai comportamenti di ogni singolo cittadino, da ognuno di Noi, che con le proprie piccole azioni quotidiane contribuisce non solo al decoro del paese, ma anche al contenimento delle risorse economiche necessarie. Sono molte le nostre realtà locali che aderiranno all’iniziativa. A Cuggiono, per esempio, sabato 25 settembre il ritrovo è alle ore 9 presso l’ingresso di Villa Annoni, lì avverrà la formazione dei gruppi di lavoro, distribuzione materiale e partenza. ‘Qualcuno la raccoglierà’ è invece lo slogan coniato quest’anno per la XXIX edizione italiana di Puliamo il mondo, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale organizzate a livello internazionale. Ancora una volta AEMME Linea Ambiente, riconoscendo i valori che la manifestazione veicola, offrirà il supporto operativo agli organizzatori, fornendo i sacchi per la raccolta dei rifiuti e i guanti monouso, oltre alla disponibilità dei propri operatori per la rimozione del materiale che le squadre di volontari raccoglieranno nella giornata di domenica 26, data dell’appuntamento a Legnano. “Lo slogan di quest’anno, tra l’altro, è emblematico e pone l’accento sulla noncuranza con cui i cittadini abbandonano i rifiuti per strada, nelle aree verdi, così come nei fiumi e nei mari”. Iniziative di sensibilizzazione certo, perchè, in fondo, il vero cambiamento dipende da ognuno di noi.

