Bernocchi 'grandi firme'

Tutto pronto per la 102° edizione della Coppa Bernocchi – 45° GP Banco BPM. Davvero diversi i campioni che saranno al via della gara.

Un’edizione importante quelle del 2021, che riporta sul nostro territorio una grande classica del ciclismo lombardo e festeggia con il record di squadre World Tour iscritte! Legnano e l'U.S. Legnanese 1913 sono pronte ad accogliere le 'grandi firme' del ciclismo nazionale e internazionale in occasione della Coppa Bernocchi. Come dite, volete i nomi? Allora iniziamo a svelare i primi tre campioni italiani e le prime "Grandi Firme" internazionali. Saranno al via in Largo Tosi a Legnano (per allineamento, partenza ufficiale in via XX Settembre) il neo campione del Mondo della crono individuale Filippo Ganna, il portabandiera e campione olimpico Elia Viviani e Giacomo Nizzolo già vincitore della Bernocchi nel 2016. Ma non è finita qui, perché si continua con un tris d'assi di campioni internazionali come il francese Thibaut Pinot, il colombiano Nairo Quintana e lo spagnolo Marc Soler. 25, poi, le squadre iscritte, il massimo consentito da regolamento, che potrebbero regalare ancora molte sorprese.

