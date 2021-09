Il pane di 'San Pio' per gli ammalati

Il gruppo ‘San Pio’ di Cuggiono, in occasione della solennità di San Pio da Pietrelcina - 23 settembre 1698 / 23 settembre 2021, protettore degli ammalati, mai attuale come in questo momento, propone la festa al Santo.

Il gruppo ‘San Pio’ di Cuggiono, in occasione della solennità di San Pio da Pietrelcina - 23 settembre 1698 / 23 settembre 2021, protettore degli ammalati, mai attuale come in questo momento, propone la festa al Santo. “A tale proposito giovedì 23 e sabato 25 settembre verrà confezionato e venduto per questa occasione un pane speciale benedetto che troverete presso la panetteria Gaudino casa del pane Via Piantanida, Cuggiono e nelle panetterie di Castano Primo, Bienate e Vanzaghello. La vendita nella giornata del sabato è stata pensata per permettere a chi lavora di poterne beneficiare”. L’iniziativa è senza scopo di lucro. “Questo pane croccante fuori e morbido dentro, dal profumo e sapore deciso, farcito dei prodotti della terra di San Giovanni Rotondo e Pietrelcina, ci riporta al ricordo del Santo. Il pane di San Pio: un’analogia del pane Eucaristico a cui Padre Pio ha quotidianamente attinto per sostenere la Sua Fede e renderla fruttuosa nei cuori di chi avvicinava. Con questo pane, vogliamo far pervenire agli ammalati, ai sofferenti, a tutti i devoti e figli spirituali il suo abbraccio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro