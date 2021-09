Buscate: weekend in oratorio

A Buscate si fa festa in oratorio per la consueta ripresa delle attività oratoriane dopo le vacanze. L'appuntamento, allora, è sabato 25 e domenica 26 settembre.

A Buscate si fa festa in oratorio per la consueta ripresa delle attività oratoriane dopo le vacanze. Il programma? Sabato 25 settembre dalle 19.30 ci sarà la cena in oratorio Don Bosco, seguita dalla serata giochi per tutti, dai bambini ai giovani, fino agli adulti. Domenica invece alle 11 ci sarà la Messa in oratorio, seguita dal pranzo comunitario, nel pomeriggio i giochi insieme e poi la proiezione del video dei campi estivi.

