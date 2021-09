I musei del Sacro Monte in LIS

I musei del Sacro Monte di Varese nella lingua dei segni italiana. Per le Giornate europee del Patrimonio, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi fanno loro il tema scelto dal Consiglio d’Europa 'Patrimonio culturale: tutti inclusi'.

I musei del Sacro Monte di Varese nella lingua dei segni italiana. Per le Giornate europee del Patrimonio, il Museo Baroffio e la Casa Museo Pogliaghi fanno loro il tema scelto dal Consiglio d’Europa 'Patrimonio culturale: tutti inclusi' e propongono visite guidate in LIS. Sabato 25 e domenica 26 settembre Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale a cui è affidata la gestione dei musei, in collaborazione con il Gruppo IntegraLIS di Varese, organizza due appuntamenti dedicati alla LIS, lingua dei segni italiana e rivolti sia a un pubblico di sordi sia a visitatori udenti, con visite guidate speciali e giochi di sensibilizzazione, per dare vita a un’occasione che non sia solamente di integrazione ma anche di confronto.

La giornata di sabato 25 settembre è dedicata alla Casa Museo Pogliaghi: alle 11 la visita guidata in LIS; alle 14.30 e alle 16 in programma visite-gioco aperte a tutti dove i partecipanti, guidati dai ragazzi sordi e udenti di IntegraLIS e da un operatore museale, si metteranno alla prova comunicando e interagendo tra di loro usando la LIS e insieme scoprendo in maniera diversa le sale e l'eclettica collezione di Lodovico Pogliaghi. Domenica 26 settembre, fari accesi invece sul Museo Barofffio e del Santuario. Alle 11 è prevista la visita guidata in LIS. Alle 14.30 e alle 16 le visite-gioco aperte a tutti. Anche in questo caso, i partecipanti, guidati dai ragazzi sordi e udenti di IntegraLIS e da un operatore museale, si metteranno alla prova comunicando e interagendo tra di loro usando la LIS e insieme scoprendo in maniera diversa le sale e la collezione del Museo. Per tutti i turni il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. La prenotazione è obbligatoria e l'accesso ai musei è consentito solo a persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19. Per informazioni: info [at] sacromontedivarese [dot] it / cell: 366/4774873 – 328/8377206. Per prenotare la visita: https://bit.ly/3Ehvf1R.

