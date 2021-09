A Buscate nasce la sezione di Legambiente. L'idea di un gruppo di cittadini che grazie all’iniziativa ‘Oggi raccolgo io’ si è ritrovata a confrontarsi e riflettere.

A Buscate nasce la sezione di Legambiente. “Siamo un gruppo di cittadini (al momento una dozzina, ndr) – si legge nel comunicato divulgato - che grazie all’iniziativa ‘Oggi raccolgo io’ a Buscate si è ritrovato a riflettere sulla sempre più impellente necessità di proteggere e prestare cura al nostro territorio, e che per farlo con risultati migliori occorre unire le forze e fare rete”. Da questa riflessione è nata la decisione di costituire il gruppo di Legambiente Buscate, che si appoggia al Circolo Legambiente Ticino di Turbigo. “Abbiamo scelto Legambiente perché è una realtà strutturata, ampia, inclusiva, già presente da anni anche nel castanese e dotata di un importante supporto tecnico/scientifico. Ciò che vediamo succedere ovunque nel mondo rende ormai evidente che la difesa dell’ambiente rappresenti, oggi più che mai, una imprescindibile necessità per consegnare alle prossime generazioni un futuro. È importante che ogni comunità faccia la sua parte. Ci impegneremo quindi sulle tematiche locali per dare il nostro contributo”. Primo appuntamento con Legambiente Buscate sarà la mattina del 25 settembre con l’iniziativa ‘Puliamo Il Mondo’. “Sarà l’occasione non solo per pulire Buscate, ma anche per sensibilizzare sull’importanza di adottare nuovi stili di vita con cui produrre meno rifiuti e motivare al riuso e al riciclo”. Per conoscerli meglio, basta seguirli sulla pagina Facebook ‘Legambiente Circolo Ticino - Gruppo di Buscate’ e per maggiori informazioni, scrivere a legambiente [dot] buscate [at] gmail [dot] com.

