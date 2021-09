Startup: Lombardia al primo posto

Alla fine del secondo trimestre 2021, in Lombardia ci sono il 26,7% di tutte le nuove aziende innovative del Paese, secondo i dati pubblicati dal Mise.

Alla fine del secondo trimestre 2021, in Lombardia ci sono il 26,7% di tutte le nuove aziende innovative del Paese, secondo i dati pubblicati dal Mise. Milano guida la graduatoria delle province. La Lombardia ospita oltre un quarto delle startup italiane e Milano è la provincia con la più alta presenza di società innovative di nuova costituzione. Secondo i dati del ministero dello Sviluppo economico, al 30 giugno 2021 il numero di startup iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese ai sensi del decreto-legge 179/2012 è pari a 13.582, in crescita dell’8,1% (ovvero di 1.021 unità ) in confronto al dato registrato al 31 marzo 2021. Guardando alla loro distribuzione geografica, la classifica regionale è guidata dalla Lombardia, dove hanno sede 3.627 startup, pari al 26,7% del totale nazionale. Seguono in graduatoria il Lazio (1.586, 11,7% del totale), la Campania con 1.205 startup (8,9%), il Veneto (1.095, 8,1% del totale nazionale) e l’Emilia-Romagna, nuova regione a superare quota mille, con 1.071 startup (7,9%). Al sesto posto si piazza il Piemonte, con 760 (5,6%). Fanalini di coda della classifica sono la Basilicata con 134 (1%), il Molise con 77 (0,6%) e la Valle d’Aosta con 19 (0,1%) startup innovative. Per quanto riguarda la classificazione per l’incidenza di startup innovative in rapporto al numero complessivo di società di capitali con meno di cinque anni di vita e cinque milioni di fatturato all’anno, il Trentino-Alto Adige è al primo posto con il 6%, seguito dal Friuli-Venezia Giulia (5,2%) e dalla Lombardia (5%) che compongono il podio. Si posizionano dalla parte opposta della classifica la Sicilia e la Puglia (entrambe con poco più del 2,5%) e la Sardegna con il 2,3%. Nella graduatoria per provincia, Milano è al primo posto. Nel capoluogo lombardo, le startup innovative al 30 giugno 2021 risultano essere 2.545, il 18,7% del totale nazionale. Al secondo posto c’è Roma, unica altra provincia che vede più di 1.000 startup: sono 1.411 pari al 10,4% nazionale. Più indietro le altre province: alle spalle di Milano e Roma si posizionano Napoli (607, 4,5%), Torino (495, 3,6%) e Bologna (361, 2,7%). La classifica delle prime 10 province è completata da Padova, Bari, Bergamo, Salerno e Brescia. Il ministero precisa che in ciascuna delle prime 20 province in graduatoria sono localizzate più di 160 startup; per contro, le ultime 10 province della classifica presentano meno di 15 startup. Il record negativo spetta a Vibo Valentia, dove sono localizzate solo cinque startup innovative.

