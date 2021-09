Blue Air: Praga e Palermo

Blue Air: voli inaugurali tra Milano Linate - Praga e Milano Linate - Palermo, segnando un nuovo traguardo nelle opportunità di rete offerte a tutti i passeggeri.

Blue Air: voli inaugurali tra Milano Linate - Praga e Milano Linate - Palermo, segnando un nuovo traguardo nelle opportunità di rete offerte a tutti i passeggeri che volano da e per Milano Linate. Blue Air è l'unico ULC che opera su queste rotte, con prezzi a partire da 14,99 Euro, solo andata - tasse e diritti inclusi. Tutti i voli sono operati con Boeing 737 jet. Krassimir Tanev, direttore commerciale Blue Air: “Siamo lieti di lanciare oggi questi servizi molto richiesti che collegano Milano Linate con Praga e Palermo, offrendo ai nostri clienti servizi veloci, affidabili e di prima classe a prezzi più convenienti”. Di recente, Blue Air ha ampliato il proprio portafoglio di rotte da Milano Linate, introducendo servizi verso destinazioni chiave come Barcellona, ​​Praga, Parigi Charles du Gaulle, Catania e Palermo e aumentando la frequenza sulla rotta Linate – Bucarest. I biglietti sono in vendita su www.flyblueair.com anche sull'App mobile Blue Air disponibile su Android e Apple Store.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro