La terza dose del vaccino

Lombardia: via alla terza dose del vaccino anti-Covid. Somministrazione di quella aggiuntiva e di quella di richiamo per i soggetti fragili e vulnerabili.

"Siamo qua per presentare l’avvio della fase tre della campagna vaccinale lombarda che prevede la somministrazione della dose aggiuntiva e di quella di richiamo per i soggetti fragili e vulnerabili". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa convocata sul tema terza dose vaccini. "Con grande soddisfazione posso dire - ha aggiunto - che circa l’87 per cento dei lombardi ha già ricevuto almeno la prima dose e circa l’82 per cento ha completato il ciclo vaccinale. Un risultato straordinario raggiunto grazie a una perfetta macchina organizzativa coordinata dal dottor Bertolaso, dalla struttura Welfare della vice presidente, con il contributo dei volontari della Protezione civile, guidati dall’assessore al Territorio". "Sicuramente un obiettivo che è stato possibile raggiungere - ha detto ancora - grazie al grande senso civico e di responsabilità dei lombardi che hanno aderito". "Le conseguenze di questa grande operazione - ha proseguito - hanno prodotto risultati confortanti anche dal punto di vista del contenimento del virus, non a caso la nostra regione ha superato il terzo mese in zona bianca e ha un tasso di incidenza di positivi su 100 mila abitanti, tra i più bassi a livello nazionale. Questo grande successo ottenuto ci consente di allargare il nostro sguardo verso quei popoli che hanno maggiori difficoltà". "Per questo, come vi spiegherà il dottor Bertolaso - ha concluso - poniamo oggi le basi per una importante iniziativa di solidarietà. Perché come sappiamo quella contro il covid è una battaglia che si deve combattere a livello mondiale con la collaborazione di tutti".

