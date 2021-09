'Un altro giorno insieme' a Teo

Giovedì 23 settembre alle 21, presso l’Auditorium 'A.Paccagnini' di Castano Primo, la presentazione del libro 'Un altro giorno insieme' di Matteo Losa.

Giovedì 23 settembre alle 21, presso l’Auditorium 'A.Paccagnini' di Castano Primo, il Comitato Promotore Fondazione Aurea, insieme al team di Matteo Losa Fairitales, Serena Noè, Francesca Favotto e Maurizio, presenteranno il libro di Matteo Losa 'Un altro giorno insieme'. La storia d'amore tra J e Barbie, due diciottenni i cui mondi si intersecano tra le corsie d'ospedale, fino a che la vita non li porterà a crearne uno solo. Niente, proprio niente è impossibile per due cuori che battono emozionati per il loro primo amore. L'importante è guardare nella stessa direzione e camminare, insieme. Un giorno alla volta. Riprende il tour arancione e per noi è un onore esserci. Il libro di Matteo è pura energia, lascia il segno, migliora “Il nostro posto nel mondo”. "Siamo felicissimi di avere la possibilità di organizzare questo evento e l’opportunità per offrire una serata davvero speciale ed emozionante e alla quale vi invitiamo a prendere parte". I posti sono limitati. Per partecipare sarà necessaria la prenotazione che potrete effettuare sul sito www.fondazioneaurea.it.

