Lombardia leader della transizione ecologica

Regione Lombardia è stata leader del percorso di sviluppo economico e sta investendo per essere leader anche di quello verso la transizione ecologica.

L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia è intervenuto, insieme al ministro della Transizione ecologica, alla presentazione di 'All4Climate, Youth4Climate e Pre-COP26', in programma dal 28 settembre al 2 ottobre a Milano. "Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore - è stata leader del percorso di sviluppo economico e sta investendo per essere leader anche di quello verso la transizione ecologica". AGIRE UNITI, A LIVELLO 'GLOCALE' - "Siamo consapevoli - ha continuato - che dobbiamo agire unitamente per contrastare il cambiamento climatico; su questo non ci sono differenze. È un tema che va affrontato a livello 'glocale', ovvero con accordi globali tra Stati, come avverrà a Glasgow attraverso la Cop26, ma anche con azioni locali, che secondo le Nazioni Unite rappresentano tra il 70-80% degli interventi per contribuire alla soluzione del problema". Per questa ragione la Lombardia organizzerà incontri con la Scozia per far sentire la propria voce ed essere protagonista nel contrasto al cambiamento climatico. GLI EVENTI REGIONALI - L'assessore ha poi illustrato gli eventi organizzati nei prossimi giorni da Regione Lombardia. Il 29 settembre ci sarà la cerimonia di piantumazione di 20 alberi alla presenza di 2 giovani per ogni Continente partecipanti allo 'Youth4Climate: Driving ambition' organizzato dal Ministero della Transizione ecologica; entro inizio novembre verranno messe a dimora 380 piante (una per ogni delegato alla Youth4COP) con presentazione del progetto alla Cop di Glasgow. Il 30 settembre si terranno a Palazzo Lombardia due eventi: 'Route Zero: Cop26 and winning the race to zero emission vehicles', un approfondimento sulle azioni attuabili per la riduzione delle emissioni, organizzato dalla rete internazionale Under2coalition. E 'Dialogue for climate action - sub-national governments call for raising ambition towards Cop26' che coinvolge le Regioni partner delle reti internazionali, con cui la Lombardia collabora per la presentazione degli impegni sul clima. OBIETTIVI AMBIZIONI E LOGICA INCLUSIVA - "Mi aspetto che la Precop - ha concluso l'assessore - determini obiettivi ambiziosi, che devono essere perseguiti in una logica inclusiva, coinvolgendo le realtà economiche, associative, territoriali. Questo è il motivo per cui le Regioni vogliono avere più voce e un ruolo da protagonista all'interno di questi negoziati". TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - L'assessore regionale ha anche ricordato gli atti concreti di Regione Lombardia per raggiungere gli obiettivi in tema di transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Menzionata l'Approvazione della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, oltre al Piano regionale ambiente e clima e al Piano rifiuti verso l'economia circolare.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro