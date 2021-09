Screening per i disturbi di memoria

Giornata mondiale dell'Alzheimer. E proprio in quell'occasione, ecco all'ospedale di Gallarate verranno organizzati degli screening gratuiti per i disturbi di memoria.

21 settembre: Giornata mondiale dell'Alzheimer. E proprio in quell'occasione, ecco all'ospedale di Gallarate verranno organizzati degli screening gratuiti relativi ai disturbi di memoria. Più nello specifico, l'attività verterà sull'esecuzione di test neuropsicologici per valutare le capacità cognitive (una serie di domande e attività carta-matita). Per prenotarsi, inoltrare una mail a chiara [dot] guarnerio [at] asst-valleolona [dot] it oppure chiamare il numero 0331/751455 (dalle 8 alle 8.30).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro