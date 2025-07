ATS: attenti ai falsi messaggi

Si informano i cittadini di un probabile tentativo di truffa tramite degli sms falsi inviati a nome dell’Agenzia di Tutela della Salute.

L’ATS della Città Metropolitana di Milano ha pubblicato sul proprio sito una nota in cui informa i cittadini di un probabile tentativo di truffa tramite degli sms falsi inviati a nome dell’Agenzia di Tutela della Salute. Nello specifico, il messaggio, in cui figura come mittente ‘l’ASL’, invita a contattare un numero a pagamento (es. 8958950001) per presunte ‘comunicazioni che riguardano l’utente’.

“Il prefisso 895 – segnala la nota - è associato a servizi a tariffazione speciale e può comportare costi molto elevati per l’utente”.

L’ATS ha fornito inoltre dei consigli pratici ai cittadini per evitare la truffa. In particolare, è importante non rispondere e non richiamare il numero indicato nel messaggio e non fornire dati personali o sensibili.

L’agenzia ha poi precisato che è possibile segnalare l’SMS alla Polizia Postale tramite il portale ufficiale o presso gli uffici territoriali e che per qualsiasi precisazione bisogna rivolgersi esclusivamente ai suoi canali ufficiali.

L’ATS ha già preso in carico la segnalazione e collabora con le autorità competenti per l’identificazione dei responsabili.

