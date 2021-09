A Inveruno c’è un nuovo spazio Controvento: libero, felice, come le sue fondatrici. Ad aprirlo e a gestirlo sono, infatti, le due libraie della Libreria Controvento.

A Inveruno c’è un nuovo spazio Controvento: libero, felice, come le sue fondatrici. Ad aprirlo e a gestirlo sono, infatti, le due libraie della Libreria Controvento, Daniela Mazzeo ed Elena Gavioli, e l’associazione culturale Controvento, già attiva nella promozione di cultura a 360 gradi, dal benessere personale agli eventi, passando per l’arte. Lo spazio si trova in Via Dante, proprio accanto alla libreria, ed è a disposizione per attività multidisciplinari: qui si potranno fare corsi di danza per ogni età, yoga e Pilates, a cura delle insegnanti Camilla Bighiani e Michela Garavaglia di Associazione culturale Controvento, e aiuto compiti, ripetizioni, laboratori creativi, corsi, caffè letterari, presentazioni ed eventi, a cura della Libreria Controvento. Fino a sabato 11 settembre sarà possibile visitare lo spazio durante gli open day, mentre nei giorni 15, 16 e 21 settembre sarà possibile provare gratuitamente i corsi di danza, Pilates e meditazione. Per qualsiasi informazione o per iscriversi, basta mandare una mail a controvento [dot] ac [at] gmail [dot] com o recarsi direttamente in libreria.

