Sanità: arriva da Bergamo la piattaforma per l’analisi delle malattie genetiche. Si chiama Genome Access ed è la prima 'made in italy' sviluppata in Europa.

Una piattaforma per l’analisi delle malattie genetiche. Si chiama Genome Access ed è la prima 'made in italy' sviluppata in Europa e dedicata alla trasformazione digitale nel campo della salute genetica. Anzi, per essere precisi, è lombarda e bergamasca, dal momento che è stata sviluppata da Kaleidos, cooperativa sociale che punta a promuovere progetti innovativi in ambito socio-sanitario, recentemente selezionata per presentare le sue attività a Expo Dubai 2020, l'esposizione universale che si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal 31 ottobre al 31 marzo 2022. Uno strumento tecnologicamente all’avanguardia, il cui obiettivo è migliorare la conoscenza sulle malattie genetiche e digitalizzare il processo di assistenza per chi si affida a una struttura di consulenza genetica; si rivolge, infatti, a utenti, specialisti, laboratori, ospedali, centri di ricerca e aziende farmaceutiche per una vera e propria assistenza 2.0 in materia di genetica. In un ambito che corre a velocità incredibile, Genome Access vuole facilitare l’analisi dei dati genetici attraverso la machine learning: con l'analisi sistematica di nuove moli di dati, l'intelligenza artificiale della piattaforma è in grado di aiutare il medico a trovare correlazioni, evidenziare terapie e individuare i migliori percorsi di prevenzione ottimizzati sulle esigenze singole dei pazienti, rendendo possibile diagnosi o trattamenti più precisi sulle loro condizioni.

