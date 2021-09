Distribuzione sacchi per la differenziata

Ha preso il via sabato 11 e si concluderà venerdì 24 settembre la distribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti a Canegrate.

Ha preso il via sabato 11 e si concluderà venerdì 24 settembre la distribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti a Canegrate. Ogni utente canegratese in regola con il pagamento della Tari riceverà a domicilio il kit annuale, composto da 50 sacchi gialli per la raccolta degli imballaggi in plastica, 30 sacchi trasparenti per la raccolta di carta e tetrapak, 50 sacchi in mater -bi per la raccolta dei rifiuti organici (i sacchi in mater-bi destinati alle attività commerciali sono, invece, 100 e di capienza maggiore). Chi non dovesse trovarsi in casa al momento del passaggio degli addetti di Aemme Linea Ambiente potrà provvedere autonomamente al ritiro, recandosi in Comune (via ManzonI 1 - piano terra- ingresso Aula Consiliare) nelle due giornate di recupero previste, ossia sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Nelle lettere di avviso che i cittadini hanno ricevuto si trova anche il modulo di delega che è possibile utilizzare, qualora non si possa provvedere personalmente al ritiro della fornitura. Va precisato, da ultimo, che i sacchi trasparenti destinati alla raccolta della carta non saranno consegnati ai cittadini che risiedono in condomini, né alle attività commerciali dotate degli appositi cassonetti di colore bianco. Inoltre, non è prevista la consegna dei sacchi in mater-bi ai cittadini che hanno dichiarato di praticare il compostaggio domestico e alle attività che non producono rifiuti organici. I sacchi grigi dotati di Tag da utilizzare per la raccolta dei rifiuti indifferenziati sono disponibili al distributore automatico presente in municipio: per ritirarli, è sufficiente inserire nell’apposito vano la CRS dell’intestatario della Tassa Rifiuti.

Per qualsiasi ulteriore informazione, è disponibile il numero verde di Aemme Linea Ambiente 800/19.63.63.

