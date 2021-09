Un sabato di eventi per tutti a San Giorgio su Legnano, targati Pro Loco. Dal mercato contadino ai trattori e mezzi agricoli, fino ai giri in carrozza e pony, ecc...

Un sabato di eventi per tutti a San Giorgio su Legnano, targati Pro Loco. E, allora, il prossimo 18 settembre, ecco che, dalle 9, torna il mercato contadino in edizione speciale in via Don Sturzo con vendita di prodotti a km 0. Ma, assieme, spazio a 'Oltre il mercato c'è di più...', una serie di appuntamenti durante l'intera giornata. Sempre dalle 9, ad esempio, spazio all'esposizione di trattori e mezzi agricoli, ai gonfabili per i bambini ed al banco di dolciumi e frittelle; quindi, alle 10 sfilata dei trattori per le principali vie del paese e giro in carrozze per adulti e bimbi e con i pony per i più piccoli; ancora, dalle 16, in collaborazione con il Centro Ippico la Norma, spettacolo equestre 'Alex e Sarah Horse Show'. L'ingresso sarà libero e senza prenotazione.

