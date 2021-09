Richiesta di denaro: una truffa

Una richiesta di denaro per aiutare un familiare in difficoltà. Ma occhio, perché si tratta di una truffa. Segnalazioni arrivate alla Polizia locale di Vanzaghello.

La telefonata al malcapitato di turno per richiedere, a nome di un suo familiare, un aiuto economico e, quindi, l'invito a portare il denaro al di fuori dall'abitazione. Ma occhio, perchè è una truffa. Diverse le segnalazioni che, purtroppo, sono arrivate proprio nei giorni scorsi alla Polizia locale di Vanzaghello. "Numerosi cittadini - scrivono dal comando vanzaghellese - soprattutto persone anziane che, appunto, stanno ricevendo chiamate da parte di soggetti che si fingono 'conoscenti' dei loro familiari. In altre parole, i truffatori simulano di aver incontrato il familiare del malcapitato, e che questo necessita immediatamente di aiuto economico a causa di un evento in realtà mai accaduto (ad esempio un incidente). Successivamente invitano il malcapitato a portare l'aiuto economico al di fuori dell'abitazione (luogo in cui spesso si trovano i truffatori al momento della telefonata) e che provvederanno loro a consegnarlo al familiare 'bisognoso'. Si invitano, pertanto, i cittadini a prestare massima attenzione, diffidando da simili comportamenti e segnalando tempestivamente alle Forze dell'ordine".

