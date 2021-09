Biblioteca anche il sabato

Riapertura con novità annessa. La biblioteca di Casorezzo amplia le possibilità di fruizione per i suoi concittadini. Sarà a disposizione anche il sabato.

Riapertura con novità annessa. La biblioteca di Casorezzo amplia le possibilità di fruizione per i suoi concittadini. Da lunedì 13 settembre il tempio dei libri riaprirà i battenti, ma, spiega il sindaco Pierluca Oldani, "Introduciamo per la prima volta l'esperimento dell'apertura del sabato mattina". Un'iniziativa studiata per venire incontro a quanti, per ragioni di studio o lavoro, non possano usufruire dei servizi offerti dalla cittadella libraria casorezzese durante i giorni della settimana. La platea di fruitori e lettori, quindi, grazie a quest'ampliamento di apertura potrebbe dilatarsi. La biblioteca sarà chiusa soltanto il lunedì, poi aperta martedì, giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 13.

