Danni in piazza: identificati gli autori

Pensavano di restare impuniti, ma le telecamere di sorveglianza li hanno inchiodati. Si preannunciano conseguenze spiacevoli per i circa dieci ragazzi di età compresa tra 15 e 22 anni che, nella notte tra il 13 e il 14 luglio, hanno devastato diversi punti di piazza della Vittoria e viale Villoresi.

Pensavano di restare impuniti, ma le telecamere di sorveglianza li hanno inchiodati. Si preannunciano conseguenze spiacevoli per i circa dieci ragazzi di età compresa tra 15 e 22 anni che, nella notte tra il 13 e il 14 luglio, hanno devastato diversi punti di piazza della Vittoria e viale Villoresi. A renderlo noto è stato il sindaco Massimo Cozzi: "L'episodio - spiega- riguardava il danneggiamento di beni privati appartenenti a un condominio, il danneggiamento del verde pubblico di piazza della Vittoria, la rimozione della copertura di un tombino nonché lo spargimento di rifiuti sulla carreggiata e sul marciapiedi di viale Villoresi. I responsabili, in parte residenti a Nerviano e in parte provenienti da fuori, sono stati perseguiti a norma di legge per le violazioni poste in essere e gli stessi, dopo aver preso contatto con l'amministratore del condominio in relazione al danneggiamento di beni privati, hanno risarcito i danni da loro provocati, come sindaco, il ringraziamento a tutto il Comando della Polizia Locale per il grande lavoro fatto e il risultato concreto raggiunto". Intanto i Carabinieri stanno indagando a tutto campo, in collaborazione con il Comune, al fine di identificare i responsabili di altri atti vandalici avvenuti sul territorio nervianese negli ultimi mesi. Ma molto potrà fare anche il senso civico dei cittadini, invitati a denunciare qualora abbiano visto o vedano il verificarsi di simili episodi: "L'invito resta quello , rivolto a tutti i nervianesi - conclude Cozzi - di segnalare prontamente alle Forze dell'ordine qualsiasi informazione che possa aiutare a individuare i responsabili di questi vergognosi atti che vanno condannati e perseguiti con la massima severità possibile".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro